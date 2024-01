In einem Forschungsprojekt soll innerhalb von zwei Jahren ein Prototyp für eine Feststoffbatterie entstehen. Feststoffbatterien versprechen im Vergleich zu konventionellen Lithium-Ionen-Batterien eine deutlich höhere Speicherkapazität, mehr Sicherheit im Betrieb und eine längere Lebensdauer. Ein Verbund, an dem die Universität Duisburg-Essen maßgeblich beteiligt ist, will einen Feststoffbatterie-Prototyp bis hin zum Pilotmaßstab realisieren. Das entscheidende Anodenmaterial hat das Institut für ...

