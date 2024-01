Die Marke VW legt die Vorstandsbereiche New Mobility und Technische Entwicklung ab dem 1. April 2024 unter der Führung von VW-Entwicklungschef Kai Grünitz zusammen. Thomas Ulbrich, bisher Vorstand New Mobility, wechselt nach China. Die Marke Volkswagen spricht in ihrer Unternehmensmitteilung selbst von einer Verschlankung des Markenvorstands: "Im Ressort New Mobility etablierte Prozesse werden in die Technische Entwicklung integriert", heißt es wörtlich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...