Teilen: USD/CHF verliert aufgrund der Risikoaversion an Boden - Der US-Dollar bleibt trotz schlechter US-Anleiherenditen stabil - Der Markt erwartet, dass die Fed im März einen Zinssenkungszyklus einleiten wird - Die USD/CHF-Paarung verliert zum zweiten Mal in Folge an Boden und sank am Montag im Laufe des asiatischen Handels auf nahe 0,8640. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...