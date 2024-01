Der deutsche Antriebszulieferer Vitesco Technologies investiert 188 Millionen Euro in einen neuen Standort im tschechischen Ostrava. Vitesco wird in dem Werk in erster Linie Komponenten für künftige Elektroautos europäischer Hersteller produzieren, vor allem Leistungselektronik. Vitesco Technologies geht davon aus, dass die neue tschechische Fabrik auf 38.000 Quadratmeter Betriebsfläche entstehen und Ende 2024 ans Netz gehen wird. Die Siliziumkarbid-Halbleiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...