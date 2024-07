FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vitesco nach vorläufigen Quartalszahlen und einer Gewinnwarnung des Antriebsspezialisten von 102,60 auf 91,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Senkung der Jahresziele an sich überrasche nach den jüngsten Aussagen von Wettbewerber Autoliv nicht, wohl aber das Ausmaß, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Schätzungen für die Schaeffler-Tochter im zweistelligen Prozentbereich. Die neuen Unternehmensziele dürften die Konsensprognosen aus seiner Sicht um rund 20 Prozent sinken lassen./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2024 / 08:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





ISIN: DE000VTSC017