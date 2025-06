EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Schaeffler AG / Rechtsänderung bei Wertpapieren nach § 50 Abs. 1, Nr. 1 WpHG

30.06.2025 / 10:45 CET/CEST

Schaeffler AG

Herzogenaurach



Stammaktien

- ISIN DE000SHA0019 (alt) - WKN SHA001 (alt)

- ISIN DE000SHA0100 (neu) - WKN SHA010 (neu)



Bekanntmachung gemäß § 50 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG



Umstellung der auf den Inhaber lautenden Stückaktien in auf den Namen lautende Stückaktien und Umstellung der Börsennotierung



Die ordentliche Hauptversammlung der Schaeffler AG, Herzogenaurach, (die "Gesellschaft") hat am 24. April 2025 unter Tagesordnungspunkt 8 die Umstellung der auf den Inhaber lautenden Stückaktien ("Inhaberaktien") in auf den Namen lautende Stückaktien ("Namensaktien") und die entsprechenden Änderungen der Satzung der Gesellschaft beschlossen.



Die mit der Umstellung verbundenen Satzungsänderungen wurden am 14. Mai 2025 in das Handelsregister B der Gesellschaft beim Amtsgericht Fürth (HRB 14738) eingetragen und sind damit wirksam geworden. Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 944.884.641,00 ist nunmehr in insgesamt 944.884.641 auf den Namen lautende Stammaktien eingeteilt, auf die ein rechnerischer Anteil am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 entfällt. Eine Vinkulierung der Aktien ist nicht vorgesehen. Seit dem 26. Juni 2025 werden die Stammaktien der Gesellschaft unter der neuen ISIN DE000SHA0100 / WKN SHA010 als Namensaktien notiert.



Im Zusammenhang mit der Umstellung der Inhaberaktien auf Namensaktien erfolgte eine wertpapiertechnische Umstellung der Depotbestände zum 27. Juni 2025 abends (Record-Tag). Dazu wurden die bei Kreditinstituten unter der ISIN DE000SHA0019 depotverwahrten Bestände an Inhaberaktien jeweils im Verhältnis 1:1 in Namensaktien umgestellt. Vom 30. Juni 2025 an (Zahlbarkeitstag) erfolgt die Verbuchung als Namensaktien unter der neuen ISIN DE000SHA0100.



Das in auf den Namen lautende Stammaktien eingeteilte Grundkapital wird durch zwei Globalurkunden verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt sind. Aktionäre der Gesellschaft sind an dem bei der Clearstream Banking AG gehaltenen Sammelbestand an den Stammaktien der Gesellschaft entsprechend ihrem Anteil als Miteigentümer beteiligt.



Im Zuge der Umstellung der Inhaberaktien der Gesellschaft auf Namensaktien hat die Gesellschaft ein Aktienregister errichtet. Bei Namensaktien gilt im Verhältnis zur Gesellschaft als Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist. Damit ist nur der in das Aktienregister eingetragene Aktionär zur Teilnahme an und zur Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung berechtigt. Im Aktienregister der Gesellschaft sind Aktionäre, soweit sie natürliche Personen sind, mit ihrem Namen, ihrem Geburtsdatum und ihrer Postanschrift, soweit sie juristische Personen oder (teil)rechtsfähige Gesellschaften sind, mit ihrer Firma, ihrem Sitz und ihrer Geschäftsanschrift, sowie in jedem Fall mit einer elektronischen Adresse und der Stückzahl der gehaltenen Aktien eingetragen.



Herzogenaurach, den 30. Juni 2025



Schaeffler AG

Der Vorstand





