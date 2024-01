Kornelius Purps (antea): Liquiditätsmanagement mit Billionen

26.01.2024 -

"Es ist nicht so, wie Du denkst. Ich kann Dir das erklären." Möglicherweise muss sich die Fed in der kommenden Woche beim neuesten Titel der Kölner Musikgruppe Höhner bedienen, um ihre Be-schlüsse zu kommentieren. Im Raum steht eine Ankündigung, das "Quantitative Tightening" genannte Programm zum Abbau der Zentralbankbilanz ausklingen zu lassen. Ohne nähere Erläuterung könnte einesolche Ankündigung fälschlicherweise als erster Schritt zu einer geldpolitischen Lockerung verstanden werden. Tatsächlich wäre sie aber eine Vorsichtsmaßnahme zur Sicherstellung der Stabilität am amerikanischen Geldmarkt. Ich mach jetzt mal die Höhner und versuche mich an einer entsprechenden Erklärung.

(...)

