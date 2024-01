26.01.2024 - Der Fondskongress in Mannheim ist der traditionelle Branchentreff am Jahresanfang. Doch wo liegen die Trends und wie schätzen die Experten die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten ein - speziell auch bei den Zinsen? Heiko Böhmer war vor Ort und präsentiert sein Fazit des Events im aktuellen Markt-Update.

