Zug - Die auf die Vermarktung von exklusivem Wohneigentum spezialisierte und zum Familienunternehmen Intercity Group gehörende Wüst und Wüst AG ernennt COO sowie eine neue Leiterin Zürich/Küsnacht. Julia Greber, MAS UZH in Real Estate und MSc in BA, war rund 12 Jahre in unterschiedlichen Positionen in der Immobiliendienstleistungsbranche tätig - u.a. von 2018 bis 2021 bei der Intercity-Gruppengesellschaft SPGI Zurich AG/Commercial Property Advisors. ...

