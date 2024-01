Die Puma-Aktie kennt keinen Boden. Seit Jahresbeginn ging es bereits um ein Viertel nach unten. Am Montag hat die Baader Bank zudem das Kursziel von 62 auf 45 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Add" belassen. Analyst Volker Bosse begründete das niedrigere Kursziel in einer am Montag vorliegenden Studie mit einer geringeren gesamtwirtschaftlichen Dynamik. Hinzu kämen geopolitische Risiken und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...