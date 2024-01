DJ Airbus wird alleiniger Eigentümer von Satelliten-JV mit Eutelsat

Von David Sachs

FRANKFURT (Dow Jones)--Airbus hat Eutelsat OneWeb gekauft und ist nun alleiniger Eigentümer von Airbus OneWeb Satellites. Mit dem Schritt soll die Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz des Unternehmens erhöht werden, teilte der Luft- und Raumfahrtkonzern mit.

Für die Transaktion hat Airbus U.S. Space & Defense den Kauf eines 50-prozentigen Anteils an dem Joint Venture mit dem französischen Satellitenbetreiber Eutelsat abgeschlossen. "Wir werden die Massenproduktion von Kleinsatelliten für unsere Kunden fortsetzen und freuen uns auf die Zukunft an der Space Coast in Florida", sagte Robert Geckle, Chairman und Chief Executive der Airbus-Tochter.

Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.

January 29, 2024 11:02 ET (16:02 GMT)

