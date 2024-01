Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Endlich wieder ein positives Signal von PayPal, jubeln Beobachter am Montag. Das Unternehmen konnte am Aktienmarkt mit dem Plus von gut 2,2 % deutliche Gewinne verbuchen. Kurz vor dem Ende des Handels ging es für den Titel auf gut 58,25 Euro aufwärts. Das sind insofern positive Signale, als es nun zum Kampf um die Marke von 60 Euro kommen wird. Diese Marke [...]

