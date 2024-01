Gestoppte bzw. gedrehte Serien: ATX -0,25% auf 3446,96, davor 7 Tage im Plus (3,86% Zuwachs von 3327,04 auf 3455,57), ATX Prime -0,35% auf 1732,61, davor 7 Tage im Plus (3,81% Zuwachs von 1674,96 auf 1738,7), ATX TR -0,25% auf 7642,5, davor 7 Tage im Plus (3,86% Zuwachs von 7376,63 auf 7661,61), Bawag -2,31% auf 48,26, davor 5 Tage im Plus (5,87% Zuwachs von 46,66 auf 49,4), Polytec Group -1,08% auf 3,66, davor 4 Tage im Plus (3,5% Zuwachs von 3,58 auf 3,7), FACC -1,21% auf 5,72, davor 3 Tage im Plus (3,39% Zuwachs von 5,6 auf 5,79), Erste Group -0,77% auf 39,8, davor 3 Tage im Plus (2,3% Zuwachs von 39,21 auf 40,11). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Frauenthal 23,8 (MA100: 23,81, xD, davor 48 Tage über dem MA100). Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: ...

