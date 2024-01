The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.01.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.01.2024



ISIN Name

BMG6389N1002 NAN HAI CORP.LTD. HD-,01

CA28619R1047 ELEMENT NUTR.SCIENCES

DE000KC01V16 KLOECKNER + CO SE NA VERK

NL0012169213 QIAGEN NV EO -,01

PTPRS0AM0017 PATRIS INVESTIMENT.EO2,50

US00973R1032 AKER BP ASA UNSP.ADR/1/2

US2434351043 DECHRA PHARMAC.UNSP.ADR/2

US3440441026 FLUTTER ENTMT UN.ADR/ 1/2

