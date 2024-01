Die Aktien der RWE sind am Freitag kräftig eingebrochen, konnten sich aber im Bereich leicht über der Unterstützung um 33,50 Euro fangen. Das Verlaufstief nach dem Kursrutsch wurde bei 33,89 Euro erreicht. Am heutigen Montag zeigt sich das Papier aktuell mit einer bullischen Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper, womit weiterhin ein Verlaufstief und eine Gegenbewegung angedeutet wird. Am Vortag hieß es im Insight: ...

