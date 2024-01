Auch wenn Rekordstände an den Börsen nicht allzu weit in der Vergangenheit liegen, so blicken die Marktakteure doch noch immer mit einigen Sorgen in Richtung Zukunft. Einzig das Thema KI scheint momentan noch für Begeisterung sorgen zu können. Davon ab bleibt der Blick auf eine schwache Entwicklung der weltweiten Konjunktur und zahleiche Probleme bei Einzeltiteln, darunter so mancher ehemaliger Highflyer.Anzeige:Nach enttäuschenden Studiendaten ist Morphosys (DE0006632003) schon seit Längerem im Visier der Leerverkäufer, die sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...