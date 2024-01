The Greenery verzeichnete kürzlich einen starken Anstieg der Verkäufe von Inspire-Erdbeeren. Die beliebten Erdbeeren werden beispielsweise mittlerweile in den Niederlanden, England, Skandinavien und im Nahen Osten verkauft. Und weiteres Wachstum wird erwartet. Deshalb wird die Vertriebsorganisation die Plattform für Inspire-Erdbeeren in den kommenden Jahren weiter ausbauen....

Den vollständigen Artikel lesen ...