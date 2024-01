Die spanische Großbank BBVA - die zweitgrößte Bank Spaniens - hat im vergangenen Jahr so viel verdient wie noch nie. Zu verdanken war das den gestiegenen Zinsen. Der Überschuss kletterte im Vergleich zum Vorjahr um 26 % auf etwas mehr als 8 Mrd. Euro. Damit übertraf man die Erwartungen der von Bloomberg befragten Experten leicht. Der Zinsüberschuss legte um knapp 21 % auf 23 Mrd. Euro zu. In Mexiko, dem für die Bank wichtigsten Land, stieg der Überschuss um 29 % auf 5,34 Mrd. Euro. Die BBVA rechnet im laufenden Jahr mit anhaltend guten Geschäften und einem steigenden Gewinn. Zudem kündigte die Bank den Rückkauf von eigenen Aktien an. Daumen hoch für die Aktie!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info





Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken