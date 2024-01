First Phosphate bestätigt zwei neue hochgradige Phosphat-Entdeckungen

Anzeige / Werbung

Während First Phosphat eine Reihe an Entwicklungsinitiativen vorantreibt, erkundet man auch die Phosphatprojekte weiter - mit Erfolg!

First Phosphate (CSE: PHOS, FSE: KD0, WKN: A3DQCH) hat eine neue hochgradige Entdeckung nur 500 Meter von der bestehenden nördlichen Zone seines Projekts Bégin-Lamarche in der Region Saguenay-Lac-St-Jean, in der kanadischen Provinz Québec gemacht. Die ursprüngliche Entdeckung dieser Gebiete wurde im Herbst 2022 während einer Prospektionskampagne gemacht und im vergangenen Herbst durch 26 zusätzliche Schürfproben bestätigt, die hochgradiges P2O5 (Phosphat) ergaben.



Explorationsarbeiten auf einem Phosphatprojekt von First Phosphate; Quelle: First Phosphate

Auch aus dem Gebiet Larouche kann das Unternehmen weitere hochgradige Analyseergebnisse melden, wobei hier eine Probe einen Gehalt von 39,45 % P2O5 (Phosphat) in einer unregelmäßigen Schicht aus reinem Apatit, dem phosphathaltigen Wirtsmineral, aufweist. Bei diesem Reinheitsgrad würde das Mineral als direkt verschiffbares Erz (DSO) gelten, ein potenziell enormer Vorteil. Zugleich ist dies die Probe mit dem höchsten jemals vom Unternehmen gefundenen Phosphatgehalt.

Erste geologische Hinweise deuten darauf hin, dass diese Schichten flach liegen und daher in der Tiefe potentiell offen sein könnten. Andere Ergebnisse der Proben in diesem Gebiet zeigen hochgradige Phosphatwerte von bis zu 23,1 Prozent P2O5. Bei den bisherigen Feldarbeiten wurden Phosphatschichten mit einer Länge von bis zu 760 Metern festgestellt. Die Breite dieser Schichten ist aufgrund ihrer flachen Geometrie derzeit noch nicht vollständig bekannt. Nur durch weitere Bohrungen wird es möglich sein, die gesamte Breite der Schichten zu bestimmen. Für Bohrungen in diesem Gebiet wurde deshalb ein Antrag auf Genehmigung gestellt.



Erfolgreiche Schürfproben auf Bégin-Lamarche

Auf dem Bégin-Lamarche-Projekt machten Schürfproben ein hochgradiges Phosphatgebiet 500 Meter nördlich der bestehenden Northern-Zone deutlich. Die neue Zone, die Mountain Zone genannt wird, ist etwa 350 Meter lang und 175 Meter breit. Aus der Feldbeobachtung geht hervor, dass es sich bei der Gesteinsart um nelsonitischen Peridotit handelt.

Es stellt die günstigste Gesteinsart dar, in der Phosphat auf der Liegenschaft vorkommt. In diesem Gebiet wurden insgesamt 26 Schürfproben entnommen, von denen die meisten Gehalte zwischen 7,17 Prozent und 17,83 Prozent P2O5 (Phosphat) aufwiesen. Der Durchschnitt der 26 Proben lag bei 10,6 Prozent P2O5-

Lage der neu entdeckten Zonen; First Phosphate



Auch auf der Northwestern Zone wird First Phosphat fündig

Eine zweite neue Zone, die so genannte Northwestern Zone, wurde ebenfalls westlich der bestehenden Northern Zone entdeckt. Von den hier genommenen acht Proben wiesen vier Phosphatgehalte von über 10 Prozent P2O5 auf.

"Begin-Lamarche ist weiterhin vielversprechend und liefert dem Unternehmen einen zusätzlichen bedeutenden Phosphathorizont", erklärte John Passalacqua, der CEO von First Phosphate. "Darüber hinaus liegt das Grundstück Begin-Lamarche nur 70 Kilometer vom Tiefseehafen Saguenay entfernt und bringt enorme logistische Vorteile mit sich."

