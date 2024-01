ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BBVA nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,10 Euro belassen. Der Nettogewinn der spanischen Bank habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Spanien seien die Geschäfte schwächer gelaufen, in Mexiko im Erwartungsrahmen, doch erfreulich seien die Entwicklungen in der Türkei und Lateinamerika./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2024 / 07:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2024 / 07:04 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0113211835

