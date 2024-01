Heute im gabb: Um 11:42 liegt der ATX mit +0.26 Prozent im Plus bei 3456 Punkten (Ultimo 2023: 3435, 0.60% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Polytec Group mit +1.78% auf 3.725 Euro, dahinter Addiko Bank mit +1.41% auf 14.4 Euro und Frequentis mit +1.31% auf 27.15 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16974 ( -0.11%, Ultimo 2023: 16751, 1.33% ytd). - News zu Porr, FACC, AT&S, DO & CO, Zumtobel- Nachlese: Erste Garant, Aktienumfrage, Austrian Top-Picks, Live-Blick- Unser Robot sagt: Wienerberger, AT&S und der Rosgix auffällig; Heimo Scheuch führt in der GGC- Börsegeschichte 30.1.: Brain Force, VIG, CA Immo, Uniqa- Österreich-Depots: Stabil- Börsenradio Live-Blick 30/1: Porsche-Versuch knapp gescheitert, Zalando Stats, Austrian Top-Picks Palfinger, ...

