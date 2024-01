Nach anfänglichen Verlusten hat sich die Continental-Aktie am gestrigen Montag bis zum Handelsschluss eindrucksvoll erholt und deutlich im Plus geschlossen. Neben einer positiven Studie von JPMorgan war Händlern zufolge eine Telefonkonferenz mit Analysten ausschlaggebend.Der genaue Inhalt der Telefonkonferenz ist nicht bekannt. Allerdings dürfte Continental die Analysten überzeugt haben, denn die Aktie beendete am Monat den Handel mit einem Plus von 3,6 Prozent.Zudem hat die US-Bank JPMorgan die ...

