Wie der Betrieb eines gemeinschaftlichen Stromspeichers für Wohnquartiere technisch und rechtlich funktionieren kann, untersucht die Technische Hochschule Köln in einem Neubaugebiet in Bergneustadt. Ziel ist ein praxisorientiertes Handbuch für künftige Projekte.Ein Neubaugebiet im nordrhein-westfälischen Bergneustadt ist das neue Versuchsgelände der TH Köln. Dort werden Photovoltaik-Anlagen auf den Hausdächern installiert, deren Strom entweder direkt verbraucht, in das öffentliche Stromnetz eingespeist oder in einen Batteriespeicher geleitet wird, um ihn bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...