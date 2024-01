Die Hoffnungsrally vom November ist fast schon wieder vergessen und Endor ist umgeben von Realität. Die wiederum sieht für den Anbietern von hochwertigem Equipment für Rennspiele auf Konsole und PC (Handelsmarke: Fanatec) zurzeit alles andere als entspannt aus. Demnach muss Endor seine Umsatzerwartung für 2023 auf eine Spanne von 102 bis 106 Mio. Euro stutzen ... The post Endor: Im tiefroten Bereich unterwegs appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...