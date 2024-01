Die Branchenverbände der deutschen Offshore-Windindustrie sowie die Stiftung Offshore-Windenergie haben am heutigen Dienstag die Zubauzahlen für das Gesamtjahr 2023 vorgestellt. Die von der Deutsche Windguard aufbereiteten Zahlen zeigen, dass im Gesamtjahr 2023 in Deutschland insgesamt 27 Anlagen mit einer Leistung von 257 MW ans Netz gingen. Zudem sind 74 neue Fundamente gebaut wurden. In Summe sind in Deutschland derzeit 29 Offshore-Wind-Projekte mit 1.566 einzelnen Anlagen und einer Leistung ...

