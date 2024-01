Teilen: Die Märkte bleiben am frühen Dienstag angesichts der Schlagzeilen über die chinesische Immobilienkrise und der eskalierenden geopolitischen Spannungen vorsichtig. Die Zahlen zum Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Deutschland und der Eurozone im vierten Quartal werden von den Anlegern aufmerksam verfolgt. Später am Tag wird das Conference ...

Den vollständigen Artikel lesen ...