Geburtstage:10.06.1999: Brain Force: Jahrestag IPO (Deutsche Börse) 9000 Tage Extrema:30.01.2004: Top 1: VIG: 16.52% - [Top 2: 16.25% (24.11.2008), Top 3: 16.14% (19.09.2008)] zum Kalender Abs. High/Low:30.01.2006: High - OMV: 59.86 Euro zum Kalender Positive Serie in Tagen:30.01.2007: CA Immo: Längste positive Serie: 13 Tage (endete am 30.01.2007) zum Kalender Doubled:30.01.2006: Uniqa: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Uniqa: 227 Tage von 17.06.2005 (Kurs 13,42) bis 30.01.2006 (Kurs 27,99) Bisher gab es an einem 30. Januar 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 30.01. beträgt -0,10%. Der beste 30.01. fand im Jahr 2009 mit 1,94%statt, der schlechteste 30.01. im Jahr 2012 ...

