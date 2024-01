Corre Energy, ein niederländischer Spezialist für Langzeit-Energiespeicher, hat sich mit dem Energieversorger Eneco zusammengeschlossen, um sein erstes Projekt zur Speicherung von Druckluftenergie (CAES) in Deutschland zu realisieren. Eneco wird 50 Prozent der Anteile an dem Projekt erwerben.von pv magazine International Das in Groningen ansässige Unternehmen Corre Energy hat mit dem niederländischen Energieversorger Eneco eine Vereinbarung über ein gemeinsames Druckluft-Speicherprojekt (CAES) im deutschen Ahaus unterzeichnet. Das Projekt basiert auf vier Salzkavernen in Nordrhein-Westfalen mit ...

