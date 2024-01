Teilen: Der US Dollar Index (DXY) bleibt über 103,50. Ökonomen von ING analysieren die Aussichten für den Greenback. Dollar wird in den kommenden Tagen gegenüber den europäischen Währungen zulegen Wir erwarten, dass der Dollar in den kommenden Tagen seine Kursgewinne gegenüber den europäischen Währungen beibehalten wird. Auf dem US-Kalender stehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...