Tel Aviv - Der israelische Außenminister Israel Katz sieht die politische Verantwortung für eine mögliche Verstrickung von Mitarbeitern des UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge (UNWRA) in Angriffe der Hamas bei UN-Generalsekretär Antonio Guterres. "Natürlich ist er verantwortlich als UN-Generalsekretär", sagte Katz dem TV-Sender "Welt", der "Bild" (Mittwochausgabe) und "Politico".



Guterres müsse "seinen Posten abgeben" oder "die UN muss ihn austauschen", sagte er. "Wir reden von einem der schlimmsten Massaker nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Willen, einen Genozid durchzuführen. Das ist das Schlimmste, was dem jüdischen Volk seit dem Zweiten Weltkrieg angetan wurde."



Katz geht nicht davon aus, dass Guterres persönlich Beweise für die Zusammenarbeit der UNWRA mit Hamas-Terroristen gehabt habe. "Ich sage nicht, dass er wusste, dass Leute morden, aber er ist die verantwortliche Person für das Hilfswerk."



Guterres habe viele Beschwerden und Informationen in Bezug auf das Verhalten des Hilfswerks sowie Hinweise auf eine Zusammenarbeit mit der Hamas ignoriert, anstatt "eine interne Prüfung zu veranlassen und etwas zu ändern", sagte der israelische Außenminister. Nach Bekanntwerden der Beweise hätte Guterres "den Verantwortlichen der UNWRA entlassen müssen und eine unabhängige interne Untersuchung durchführen müssen".



Katz lobte in diesem Zusammenhang Staaten wie die USA und Deutschland, die ihre Zahlungen an die UNWRA eingestellt hatten. "Die Länder haben richtig gehandelt, obwohl es sich um eine humanitäre Organisation handelt. Im Gegensatz dazu hat der Generalsekretär der UN nicht das gemacht, was er hätte tun sollen."



Der Außenminister Israels bestritt Darstellungen der UNWRA, es gehe um den Verdacht gegen nur wenige Mitarbeiter. "UNRWA hat 120 ausländische Mitarbeiter und 30.000 örtliche Mitarbeiter, die überwiegend mit der Hamas zusammenarbeiten", behauptete er. In Gaza sei UNWRA praktisch identisch mit der Hamas. "Sie waren involvieren in Ermordungen und Entführungen. Und sie haben geholfen, die Geiseln zu transportieren und zu verstecken."



Dafür gebe es Beweise, so Katz. "Wir werden diese Beweise sammeln und an alle anderen Länder wie die USA und Deutschland zukommen lassen. Die ganze westliche Welt soll sie sehen." Die UNWRA-Mitarbeiter hätten ihre Taten selbst dokumentiert und fotografiert haben. "Genauso wie alle anderen Terroristen waren sie stolz auf ihre Aktivitäten", sagte der Außenminister. Israel entdecke ständig neue Informationen bezüglich der Involvierung von UNRWA.

Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken