Teilen: Das Währungspaar EUR/USD handelt an seinen Tiefstständen. Die Volkswirte der Scotiabank analysieren die Aussichten für das beliebteste Währungspaar der Welt. Wichtige Zitate Der EUR/USD schloss am Montag zum ersten Mal seit Anfang Dezember unter dem 200-Tage-Durchschnitt (1,0842). Der 200-Tage-DMA hatte dem EUR in der vergangenen Woche eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...