Ein Absatzrückgang im vierten Quartal hat dem Autobauer Mercedes-Benz die Jahresbilanz etwas vermiest. Die Stuttgarter kamen im vierten Quartal 2023 auf 514.000 verkaufte Autos, ein Minus von vier Prozent. Insgesamt setzte der Konzern im vergangenen Jahr 2,04 Millionen Autos ab. Das war in etwa so viel wie ein Jahr zuvor. Am 22. Februar wird Mercedes-Benz seine Finanzzahlen für das Jahr 2023 vorlegen. Im Vorfeld meldete sich die Deutsche Bank zu Wort.Analyst Tim Rokossa von der Deutschen Bank hat ...

