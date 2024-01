Gestoppte bzw. gedrehte Serien: AT&S -3,02% auf 23,16, davor 6 Tage im Plus (11,9% Zuwachs von 21,34 auf 23,88), OMV -0,57% auf 40,16, davor 6 Tage im Plus (6,82% Zuwachs von 37,81 auf 40,39). ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Wienerberger (6 Plätze gutgemacht, von 9 auf 3); dazu, SBO (-4, von 7 auf 11), AT&S (-2, von 17 auf 19), Telekom Austria (-1, von 3 auf 4), Uniqa (-1, von 4 auf 5), Immofinanz (-1, von 5 auf 6), Andritz (-1, von 6 auf 7), Bawag (+1, von 10 auf 9), VIG (+1, von 11 auf 10), Verbund (+1, von 18 auf 17), Beim Umsatz ytd-Ranking ergaben sich diese Positionsveränderungen: Aufsteiger des Tages war Telekom Austria (1 Platz gutgemacht, von 20 auf 19) , weiters Mayr-Melnhof (-1, von 19 auf 20) Diese Vorfälle in den Umsatz Top 20: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...