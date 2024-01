KAPSTADT, Südafrika, Jan. 30, 2024, führender Game-Publisher und digitale Handelsplattform in Afrika, gibt die strategische Investition von Sony Innovation Fund , der Risikokapitalgesellschaft der Sony Group Corporation als Initiative zur Förderung des Wachstums von Entertainment-Unternehmen in Afrika eingerichtet wurde.



Als Folge der rasant zunehmenden Technologisierung hat die afrikanische Gaming-Branche über 200 Millionen Spieler und wird nach Angaben von Newzoo und Carry1st im Jahr 2024 ein Marktvolumen von über 1 Milliarde US-Dollar erreichen. Auch wenn die formale Präsenz von Konsolen begrenzt ist, bietet Afrika diesem Sektor unglaubliche Wachstumschancen, insbesondere durch die Zunahme von Live-Diensten.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem Sony Innovation Fund: Afrika", kommentierte Cordel Robbin-Coker, CEO und Mitbegründer von Carry1st. "Die Beziehung wird Carry1st bei der Weiterentwicklung der Gaming-Zukunft in Afrika unterstützen. Nach Ansicht von Carry1st stellt der afrikanische Konsolenmarkt eine massiv unterschätzte Chance dar. Unsere ausgeprägten regionalen Kenntnisse in Verbindung mit dem Know-how von Sony in den Bereichen Gaming und Entertainment ergeben eine starke Kombination. Gemeinsam hoffen wir, den Spielern in ganz Afrika die besten Games der Welt bieten zu können."

"Wir freuen uns, Carry1st als unsere erste Investition in Afrika vorstellen zu können", betonte Antonio Avitabile, Managing Director - EMEA, Sony Ventures Corporation. "Wir sind von dem enormen ungenutzten Potenzial des Gaming-Marktes in Afrika überzeugt und hoffen, durch unsere Investition in Carry1st dieses Potenzial nutzen zu können. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit dem erstklassigen Managementteam von Carry1st, um das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen und potenzielle Geschäftsmöglichkeiten mit Unternehmen der Sony-Gruppe auszuloten."

Über Carry1st

Carry1st ist der führende Publisher von Games und digitalen Inhalten in Afrika. Das Unternehmen verfolgt die Mission der Skalierung außergewöhnlicher Inhalte in Grenzmärkten durch die Lösung schwieriger Probleme. Carry1st entwickelt, lizenziert und veröffentlicht Games und vermarktet diese effektiv mit Pay1st, einer eigenen alternativen Zahlungsplattform und ein Online-Marktplatz für digitale Gaming-Produkte. Carry1st hat mit Partnern wie Activision , Supercell und Riot Games zusammengearbeitet, um Spiele wie Call of Duty: Mobile und Valorant zu fördern. Außerdem hat das Unternehmen Spiele wie Africa Glam , SpongeBob Krusty Cook-Off , Ludo Blitz und Mine Rescue für Spieler in Afrika lanciert. Carry1st hat seit seiner Gründung im Jahr 2018 mehr als 60 Millionen US-Dollar akquiriert und zählt Andreessen Horowitz (a16z), BITKRAFT, Google, Riot Games und Nas zu seinen Investoren.

Über die Sony Ventures Corporation

Die Sony Ventures Corporation verwaltet den Sony Innovation Fund.