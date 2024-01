Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Das Krypto-Markt-Technologie-Unternehmen Coinbase hätte am Dienstag fast Schiffbruch erlitten. Mit dem Minus von weniger als 2 % aber hat die Aktie sich noch vergleichsweise gut gehalten. Noch halten die Gewinnpolster der vergangenen Tage. Am Freitag hat der Titel ein Plus von 3,5 % geschafft. Am Montag dann ging es noch einmal um gut 6 % aufwärts. Die Aktie ist also in jeder Hinsicht - statistisch, [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...