Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Die Zweifel an BioNTech - dem Corona-Impf-Unternehmen aus Mainz - wachsen an den Börsen. Am Dienstag ging es für den Titel bereits um -0,8 % auf nur noch 87,58 Euro nach unten. Das sind annähernd die tiefsten Kurse der jüngeren Vergangenheit. Die Marktkapitalisierung wird demnach auf aktuell 21,07 Mrd. Euro sinken. Auch dieser Wert ist im historischen Vergleich atemberaubend niedrig. Schließlich [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...