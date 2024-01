In dem landwirtschaftlichen Gewächsbetrieb "Marupes siltumnicas" in Lettland wurde ein neues, hochmodernes Gewächshaus für den Salatanbau in Hydrokultur eingeweiht. An der Eröffnungszeremonie am 17. Januar 2024 nahmen der lettische Landwirtschaftsminister Armands Krauze und einige andere Vertreter aus Politik und Verwaltung teil, wie EastFruit berichtet....

Den vollständigen Artikel lesen ...