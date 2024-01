Nach Angaben der Vereinigung der Exporteure von Haselnüssen und Produkten am Schwarzen Meer exportierte die Türkei in dem vergangenen Jahr 283.520 Tonnen Haselnüsse in 121 Länder und erzielte dabei Einnahmen von etwa 1,865 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor wurden die türkischen Haselnussexporte auf 312.550 Tonnen im Wert von 1,749 Milliarden USD geschätzt....

