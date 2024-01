Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat in den Hallen 23a, 27 und in der Bio-Halle auf der Grünen Woche 2024 über seine Themen informiert. Schon in seiner Eröffnungsrede zur Grünen Woche sprach sich Bundesminister Cem Özdemir dafür aus, "den Spirit der Grünen Woche mit in den Alltag" zu nehmen. Blick von oben auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...