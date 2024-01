Zürich - Bei Bystronic kommt es zu einem Wechsel an der Spitze. Der langjährige CEO Alex Waser tritt auf eigenen Wunsch per Mitte Jahr zurück. Sein Nachfolger wird per 1. Juli 2024 Domenico Iacovelli. Iacovelli verfüge über Management- und Führungserfahrung mit mehr als zwanzig Jahren in der Blech-Industrie, davon 13 Jahre als CEO, teilte der Herstellers von Maschinen zur Blechbearbeitung am Mittwoch mit. Seit April 2018 war er CEO der Schuler Gruppe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...