Die Raiffeisen Bank International, kurz RBI, will für das Geschäftsjahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,25 Euro je Aktie auszahlen nach zuvor 0,80 Euro. Einen entsprechenden Vorschlag wird man auf der Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft am 4. April zur Abstimmung stellen, kündigt der österreichische Finanzdienstleister am Mittwoch an. ...

