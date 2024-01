Winterthur - Die Volg-Gruppe hat im Geschäftsjahr 2023 etwas mehr Umsatz erzielt als ein Jahr davor. Dabei legten auch die Volg-Läden als wichtigster Absatzkanal zu. Der Gesamtumsatz zog um 1,4 Prozent auf 1,76 Milliarden Franken an, wie die auf Dorfläden und Kleinflächen spezialisierte Detailhandelsgruppe am Mittwoch mitteilte. Dabei hätten insbesondere die Volg-Dorfläden und die an Agrola-Tankstellen angegliederten TopShops ein «solides» Wachstum ...

