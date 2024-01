ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 795 dänischen Kronen belassen. Analyst Jo Walton wertete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie neue Details aus, die der Experte in Diskussionen mit der Investor-Relations-Abteilung erfuhr. Das Diabetes-Mittel Ozempic habe die Erwartungen getrieben vom US-Geschäft übertroffen. Der Experte geht davon aus, dass es auf dem Kapitalmarkttag im März Neuigkeiten zu einer Phase-1-Studie mit dem Medikament Amycretin geben wird./tih/mne



