Der Deggendorfer Speicherhersteller hat seine Mitarbeiterzahl 2023 um 100 auf 300 Beschäftigte ausgebaut. In diesem Jahr will Fenecon seine Internationalisierung voran treiben.Fenecon hat 2023 einen Umsatz von 140 Millionen Euro erzielt, rund 50 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Insgesamt 100 Mitarbeiter hat der Speicherhersteller im letzten Jahr eingestellt. Damit beschäftigt das Unternehmen aus Deggendorf in Niederbayern jetzt 300 Menschen. Neben den Heimspeichern habe auch das Segment der Gewerbe- und Industrietreiber das Wachstum befeuert. Im laufenden Jahr will Fenecon seine Internationalisierung ...

