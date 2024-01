EQS-News: Einhell Germany AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

Einhell blickt optimistisch ins Geschäftsjahr 2024



Einhell blickt optimistisch ins Geschäftsjahr 2024 Landau a. d. Isar, 31.01.2024 - Die Einhell Germany AG, führender Anbieter hochmoderner Werkzeuge und Gartengeräte, blickt optimistisch in die Zukunft. Durch einen im Vorjahr gesteigerten Cashflow, den erfolgreichen Ausbau der Power X-Change Plattform und die Umsetzung der Internationalisierungsstrategie wird der globale Markenaufbau konsequent fortgesetzt. Starker Cashflow und neue Kunden In einem herausfordernden Marktumfeld konnte sich der Einhell Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr insgesamt zufriedenstellend entwickeln. Trotz der aktuell schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und den Störungen in der globalen Lieferkette blickt das Unternehmen auf ein solides Geschäftsjahr zurück. Ein gutes Konzernergebnis und der deutliche Abbau von Lagerbeständen wirkten sich dabei sehr positiv auf den Cashflow aus. Für Jan Teichert, CFO der Einhell Germany AG, nicht die einzigen Gründe, um optimistisch in das gerade gestartete Geschäftsjahr 2024 zu blicken. "Es ist uns gelungen, in zahlreichen Ländern neue Kunden zu gewinnen, die die Marke Einhell in ihre Listungen aufnehmen. Dies stellt eine hervorragende Grundlage für wachsende Umsätze im laufenden Geschäftsjahr dar, vor allem sobald sich die konjunkturelle Lage aufhellt", sagt Jan Teichert. Gleichzeitig setzt das Unternehmen weiterhin auf seine Markenpartnerschaften mit dem FC Bayern München und dem Mercedes AMG-PETRONAS F1 Team. "Beide Partnerschaften wirken sich sehr positiv auf die Wahrnehmung der Marke Einhell aus und unterstützen den Aufbau der Marke international signifikant", so der Einhell Finanzvorstand. Weiterer Ausbau der Power X-Change Plattform Zudem setzt das Unternehmen weiterhin mit voller Kraft auf ihre überaus erfolgreiche Power X-Change Akku-Plattform. Im Geschäftsjahr 2023 ist die in 2015 gestartete Plattform auf bereits über 300 Geräte angewachsen. Dies verschafft Einhell eine führende Position bei den Akku-Plattformen im Do-It-Yourself-Markt. Der Akku-Spezialist fokussiert sich auf seine klare Kompetenz in diesem Bereich und wird die Plattform in den nächsten Jahren auf 450 Geräte weiter ausbauen. Auch seine langfristige und dynamische Wachstumsstrategie verfolgt das Unternehmen konsequent: Im Geschäftsjahr 2023 konnte Einhell neue Tochtergesellschaften in Vietnam und Thailand etablieren. In den USA arbeitet das Unternehmen weiter an einem Markteintritt. Der Vorstand führt Gespräche mit potenziellen Übernahmekandidaten. Währungsverluste im abgelaufenen Geschäftsjahr Im Rückblick hat sich der Umsatz im Geschäftsjahr 2023 etwas niedriger entwickelt als vom Unternehmen erwartet. Das unter den Erwartungen liegende vierte Quartal, in dem der Einhell Konzern nicht die angestrebten Umsätze erzielen konnte, lässt sich zum einen auf ein geringeres Konsumverhalten zurückführen. Zum anderen wurde der Umsatz von Währungseffekten beeinflusst. Mehrere Währungen gaben gegenüber dem Euro nach, was rechnerisch zu niedrigeren Umsätzen in der Konzernwährung Euro führte. Somit rechnet der Konzern für das Geschäftsjahr 2023 nach vorläufigen Zahlen mit einem leichten Umsatzrückgang auf ca. 972 Millionen Euro (Vj. 1.032 Millionen Euro). Für 2024 plant Einhell wieder die 1-Milliarde-Umsatzmarke zu überschreiten mit einer stabilen Rendite vor Steuern, immer in Abhängigkeit von aktuellen Prognoseunsicherheiten wie Währungseinflüssen sowie der Entwicklung von Konjunktur und Kaufkraft. Über die Einhell Germany AG Einhell ist führender Hersteller hochmoderner Werkzeuge rund um Haus und Garten und feiert im Jahr 2024 sein 60-jähriges Jubiläum. Durch den stetigen Ausbau seiner innovativen Akku-Plattform Power X-Change ist das international erfolgreiche Unternehmen mit Sitz in Landau/Isar (Bayern) Vorreiter im Bereich akkubetriebener Werkzeuge und Gartengeräte. Seit Jahren setzt Einhell mit seinen Produkten Standards in puncto Ausdauer, Leistungsstärke und Sicherheit. Die Einhell Kunden schätzen zudem die kabellose Freiheit bei allen Do-It-Yourself-Projekten, das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis und den erstklassigen Kundenservice. Bildmaterial: BU: In einem herausfordernden Marktumfeld konnte sich der Einhell Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr insgesamt zufriedenstellend entwickeln. BU: Jan Teichert, CFO der Einhell Germany AG, blickt optimistisch in das Geschäftsjahr 2024.



