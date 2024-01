Bislang war die Marke von 2 Euro eine harte Nuss für den Aktienkurs von Solutiance. Rein mit Blick auf die klimatischen Verhältnisse - und die sind nicht ganz unwichtig für das überwiegend im Dachmanagement von Immobilien tätige Unternehmen - ist die Vorsicht der Investoren durchaus nachvollziehbar. Immerhin war es in den Wochen vor Weihnachten mitunter ... The post Solutiance: Schöne Überraschung appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...