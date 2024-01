EQS-Ad-hoc: Vita 34 AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

Vita 34 veröffentlicht vorläufige Zahlen zum Geschäftsverlauf 2023



31.01.2024 / 17:03 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vita 34 veröffentlicht vorläufige Zahlen zum Geschäftsverlauf 2023 Leipzig, 31. Januar 2024 - Die Vita 34 AG hat das Jahr 2023 in Anbetracht eines herausfordernden Umfelds aus rein operativer Sicht solide abgeschlossen. Jedoch führten eine Reihe außerordentlicher Belastungen dazu, dass die Ergebnisentwicklung hinter den Erwartungen zurückblieb. Auf Basis erster vorläufiger Zahlen zum Geschäftsverlauf belief sich der Konzernumsatz 2023 auf 76.8 Mio. EUR und liegt damit in der kommunizierten Prognosebandbreite von 75 bis 82 Mio. EUR. Das vorläufige Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf 4.0 Mio. EUR und liegt damit unterhalb der kommunizierten Prognosebandbreite von 5,5 bis 7,0 Mio. EUR. Während die Entwicklung des rein operativen Ergebnisses insgesamt noch im Rahmen der Erwartungen lag, führten eine Reihe von Sonderbelastungen, über die das Unternehmen bereits in Veröffentlichungen berichtet hat, zu einer Unterschreitung des Ergebniskorridors. Dazu gehören vor allem Einmalbelastungen für die Verkleinerung des Vorstands, die Kosten der Kapitalerhöhung, die Beratungskosten im Zusammenhang mit internen Untersuchungen bei einer Tochtergesellschaft sowie im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit gegen den Lizenzgeber der CAR-T-Technologie und eine unerwartete Erhöhung der Kosten für die Abschlussprüfung 2023. Insgesamt beliefen sich die außerordentlichen Aufwendungen aus den genannten Positionen auf 1,5 Mio. EUR. --- Ende der Insiderinformation gem. Art. 17 MAR ---



Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Den vollständigen Geschäftsbericht 2023 wird die Gesellschaft nach aktueller Planung am 30. April 2024 veröffentlichen. Kontakt:

Vita 34 AG

Investor Relations

Telefon: +49 (0341) 48792 - 40

E-Mail: ir@vita34.de Unternehmensprofil Vita 34 wurde 1997 in Leipzig gegründet und ist heute die mit Abstand führende Zellbank in Europa und die drittgrößte weltweit. Als erste private Nabelschnurblutbank Europas und Pionier im Zellbanking bietet das Unternehmen seitdem als Full-Service-Anbieter für die Kryokonservierung die Entnahmelogistik, Verarbeitung und Lagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut, Nabelschnurgewebe und anderen postnatalen Geweben an. Aufgrund der Erweiterung des Geschäftsmodells nach der Fusion mit PBKM will das Unternehmen in die Bereiche Zell- und Gentherapien und CDMO investieren. Körpereigene Zellen sind ein wertvolles Ausgangsmaterial für die medizinische Zelltherapie und werden im Dampf von flüssigem Stickstoff am Leben erhalten. Kunden aus rund 50 Ländern haben bereits mit mehr als 930.000 Einheiten eingelagerten biologischen Materials bei Vita 34 für die Gesundheit ihrer Familien gesorgt.

