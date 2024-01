Wie im Dezember veröffentlicht, plant die RBI den Strabag-Anteil in Höhe von 27,78 Prozent des sanktionierten Oligarchen Oleg Deripaska für 1,51 Mrd. Euro zu kaufen. Die Idee, den Anteil zu kaufen, sei an die RBI herangetragen worden, sagte RBI-CEO Johann Strobl beim heutigen Conference Call zu den vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Alle erforderlichen Unterlagen seien bei den zuständigen Behörden eingereicht, er gehe davon aus, die Genehmigung aus Russland noch im 1. Quartal zu erhalten. Dies könne man aufgrund der bisherigen Korrespondenz mit den Behörden annehmen, so Strobl auf eine Frage eines Conference Call-Teilnehmers. Ebenso gefragt wurde nach den Plänen mit dem Strabag-Anteil. Strobl darauf: "Strabag ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...