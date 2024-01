Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Der Pharmakonzern Valneva hat am Mittwoch am frühen Abend noch einmal die Kurve bekommen. Das Papier konnte sich um gut 1,5 5 nach oben schieben. Am Ende sind die Notierungen dennoch weiter unter 4 Euro geblieben. Innerhalb der vergangenen fünf Tage ist die Notierung gleichwohl im Minus. Es ging um etwa -2 % nach unten. Die Notierungen von Valneva bleiben auf dem [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...