Baar - Die Investmentgesellschaft RealUnit Schweiz AG (REALU) gibt eine Änderung in der Geschäftsleitung bekannt. Dietmar Peetz wird ab 1. März 2024 neuer CIO der Gesellschaft. Er ersetzt den bisherigen CIO Vahan P. Roth. Der Verwaltungsrat hat per 1. März 2024 Dr. Dietmar Peetz als neues Mitglied der Geschäftsleitung und CIO ernannt. Er ist Experte für Vermögensschutz in Krisenzeiten und verfügt über mehr als 30 Jahre praktische Finanzmarkterfahrung. ...

